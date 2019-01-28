В Татарстане во время пожара погибла 40-летняя женщина

СЕГОДНЯ 18:10 2019-01-28T18:10:41+03:00

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Пожар в квартире двухэтажного жилого дома на улице Механизаторов в селе Старое Шигалеево Пестречинского района Татарстана произошел в воскресенье, 27 января, в 22.24.

Тревогу поднял очевидец, который сообщил, что в доме горит двухкомнатная квартира на втором этаже второго подъезда.

Приехавшие на место пожарные увидели, что из окна кухни идет густой дым. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались 29 человек. Со слов соседей и очевидцев внутри горящей квартиры есть женщина.

Ее обнаружили в спальной комнате на полу у окна. 40-летнюю женщину вынесли на улицу, но медики констатировали ее смерть.Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, выгорели мебель и вещи. Соседние квартиры не пострадали.

- В ходе опроса установлено, что в 21.30 от погибшей вышел брат, с его слов, сестра находилась в сильном алкогольном опьянении и курила в квартире, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.