В Татарстане во время пожара пострадал 24-летний мужчина

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-28T16:30:22+03:00

С ожогами 80% тела он доставлен в больницу

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Пожар в одной из квартир одноэтажного дома в селе Пестрецы на улице Олимпийской начался поздно ночью 27 января. О возгорании сообщили соседи, которые подняли тревогу в 2.35. Они сообщили спасателям, что пострадал 24-летний хозяин.

Мужчина попытался самостоятельно справиться с огнем, но у него не получилось. С ожогом I степени - 80% всего тела, он был доставлен в реанимацию.

Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Дому причинен значительный ущерб.

- Хозяева других трех квартир временно будут проживать у родственников, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина пожара уточняется.

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