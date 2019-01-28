В Татарстане на реке Кама мужчина на сломанном снегоходе едва не замерз насмерть

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-28T17:03:24+03:00

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ЧП произошло 27 января, в воскресенье, на реке Кама. На телефон "112" поступило сообщение от мужчины, который отправился кататься на снегоходе по льду. В пяти километрах от берега техника сломалась, и он оказался один, уже начало темнеть. Единственным ориентиром, указанным мужчиной, была Старая пристань в Лаишевском районе республики.

На спасение мужчины были отправлены сотрудники местного инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС Татарстана. Попавшего в беду нашли и эвакуировали на берег. Сам снегоход остался на реке Кама. В понедельник, 28 января, владелец в частном порядке будет сам транспортировать технику на берег.

Фото: МЧС Татарстана

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