2019-01-28T16:46:22+03:00
Общество

В Казани установят отдельный тариф на обслуживание вентиляций и дымоходов

Он составит 30 и 55 копеек с квадратного метра соответственно
Алина ГАБДУЛИНА
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Раньше в Казани обслуживание вентиляций и дымоходов осуществлялось в ущерб ремонту основных элементов зданийРаньше в Казани обслуживание вентиляций и дымоходов осуществлялось в ущерб ремонту основных элементов зданийФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Если раньше в Казани обслуживание вентиляций и дымоходов осуществлялось в ущерб ремонту основных элементов зданий, то с 1 июля 2019 года будет установлен отдельный тариф на их содержание.

Об этом на деловом понедельнике, 28 января, рассказал заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин. Известно, что тариф составит 30 копеек – за вентиляцию, и 55 – за дымоход.

Вместе с тем Гиниятуллин отметил, что в городе предстоит проверить более 2,2 тысячи многоквартирных домов, оборудованных газовыми колонками. После этого колонки либо заменят индивидуальными тепловыми пунктами, либо отремонтируют вентиляционные каналы.

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