В Казани установят отдельный тариф на обслуживание вентиляций и дымоходов
Если раньше в Казани обслуживание вентиляций и дымоходов осуществлялось в ущерб ремонту основных элементов зданий, то с 1 июля 2019 года будет установлен отдельный тариф на их содержание.
Об этом на деловом понедельнике, 28 января, рассказал заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин. Известно, что тариф составит 30 копеек – за вентиляцию, и 55 – за дымоход.
Вместе с тем Гиниятуллин отметил, что в городе предстоит проверить более 2,2 тысячи многоквартирных домов, оборудованных газовыми колонками. После этого колонки либо заменят индивидуальными тепловыми пунктами, либо отремонтируют вентиляционные каналы.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен