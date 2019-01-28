В Казани установят отдельный тариф на обслуживание вентиляций и дымоходов

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-28T16:46:22+03:00

Раньше в Казани обслуживание вентиляций и дымоходов осуществлялось в ущерб ремонту основных элементов зданий Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Он составит 30 и 55 копеек с квадратного метра соответственно

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Если раньше в Казани обслуживание вентиляций и дымоходов осуществлялось в ущерб ремонту основных элементов зданий, то с 1 июля 2019 года будет установлен отдельный тариф на их содержание.

Об этом на деловом понедельнике, 28 января, рассказал заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин. Известно, что тариф составит 30 копеек – за вентиляцию, и 55 – за дымоход.

Вместе с тем Гиниятуллин отметил, что в городе предстоит проверить более 2,2 тысячи многоквартирных домов, оборудованных газовыми колонками. После этого колонки либо заменят индивидуальными тепловыми пунктами, либо отремонтируют вентиляционные каналы.

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