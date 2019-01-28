В 2019 году в Татарстане создадут три новых промышленных парка
Как сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана, в 2019 году на территории республики будут созданы три новых промышленных парка - «Арский», «Буинск» и «Уруссу». При этом если для Буинского и Ютазинского районов это первые подобные объекты, то для Арского района это станет крупным дополнением к трем уже работающим промышленным площадкам муниципального уровня.
Строительство указанных парков, а именно их инфраструктуры, планируют завершить уже к этой осени. Так, что по всем расчетам к концу 2019 года там должны появятся первые резиденты.
- Это создание и модернизация рабочих мест, развитие на селе альтернативных видов занятости малого бизнеса, социальной и инженерной инфраструктуры, формирование мотивации к труду, привлечение квалифицированных работников в эту сферу. Инвестирование в такие объекты позволяет добиться быстрой окупаемости вложений, - отмечают в Минэкономики Татарстана.
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