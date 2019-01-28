2019-01-28T16:05:29+03:00
Общество

Антимонопольщики Татарстана раскрыли картельный сговор на 569 миллионов рублей

В нем обвинили 9 фирм, которые участвовали в тендерах на поставку медицинских материалов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану выявило картельный сговор на 569 миллионов рублей.

На брифинге с журналистами заместитель руководителя управления Сергей Павлов сообщил, что в течение двух лет (с 2015 по 2017 годы) 9 татарстанских фирм участвовали в тендерах на поставку медицинских материалов, изделий, эндопротезов и имплантов.

При этом фирмы заранее договаривались о цене. В результате на 250 аукционах она была снижена не более чем на 2%, в то время, когда она должна была опуститься на 14%.

Ранее на участников сговора уже был наложен административный штраф в 43 миллиона рублей. Однако компании-поставщики оспорили его в Арбитражном суде Татарстана и снизили его размер. Теперь же Павлов отмечает, что это решение может еще быть оспорено УФАС республики в апелляционной инстанции.

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