2019-01-28T14:53:24+03:00
Происшествия

В Чебоксарах убийство едва не привело к взрыву газа в многоэтажке

ЧП успели предотвратить сотрудники МЧС Чувашии
Лика ИСАЕВА
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Пожарные нашли тело убитого на полу.Пожарные нашли тело убитого на полу.
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Пожар в квартире на втором этаже дома на улице Ивана Яковлева в Чебоксарах начался утром 26 января. Возгорание обнаружил сосед, а прибывшие пожарные успели предотвратить взрыв дома. На полу в комнате, где обнаружили очаг возгорания, лежало тело 35-летнего хозяина, а на кухне оказался включен газ.

По факту гибели мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Вскоре установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний чебоксарец. Во время допроса он признал свою причастность к убийству. Сообщили в СУ СКР Чувашии.

Как полагает следствие, в ночь на 26 января после пьянки между мужчинами вспыхнула ссора. В результате гость несколькими ударами ножа в шею и руку смертельно ранил хозяина квартиры. Тот скончался на месте от кровопотери.

Пытаясь скрыть преступление, задержанный зажигалкой поджег одежду убитого, включил газовую плиту, после чего закрыл квартиру на ключ, выбросил его в мусоропровод и скрылся.

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