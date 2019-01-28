2019-01-28T19:01:43+03:00
Происшествия

В Чебоксарах уже четыре дня ищут 80-летнюю песнионерку

Авва Ерженина ушла из дома 24 января и пропала
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В четверг, 24 января, из своего дома в Чебоксарах ушла 80-летняя Ава Ерженина. С тех пор ни близкие, ни знакомые ничего не знают о ее местонахождении. В городе уже начались активные поиски пенсионерки.

Согласно данным регионального поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", пожилая женщина ростом 160 сантиметров имеет среднее телосложение, короткие седые волосы и серые глаза.

На момент пропажи пенсионерка была одета в черный пуховик ниже колен, черные кожаные сапоги и серую вязаную шапку. Помимо этого у женщины имелась с собой дамская сумка.

- Может находиться в вашем городе, - отмечают спасатели.

Всех имеющих информацию о возможном местоположении женщины просят сообщить об этом по телефону: 89053435010 или112.

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