В Чебоксарах уже четыре дня ищут 80-летнюю песнионерку
В четверг, 24 января, из своего дома в Чебоксарах ушла 80-летняя Ава Ерженина. С тех пор ни близкие, ни знакомые ничего не знают о ее местонахождении. В городе уже начались активные поиски пенсионерки.
Согласно данным регионального поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", пожилая женщина ростом 160 сантиметров имеет среднее телосложение, короткие седые волосы и серые глаза.
На момент пропажи пенсионерка была одета в черный пуховик ниже колен, черные кожаные сапоги и серую вязаную шапку. Помимо этого у женщины имелась с собой дамская сумка.
- Может находиться в вашем городе, - отмечают спасатели.
Всех имеющих информацию о возможном местоположении женщины просят сообщить об этом по телефону: 89053435010 или112.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»