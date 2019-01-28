Нефтегазохимический комплекс Татарстана в 2018 году выпустил продукции на 1,3 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-28T14:01:41+03:00

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В Казани президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание по итогам деятельности нефтегазохимического комплекса республики за 2018 год.

Так, было выпущено продукции на сумму в 1,3 трлн рублей, что на 32% больше 2017-го. С этого было уплачено налогов на сумму 416 млрд рублей. Из них 77 млрд поступило в консолидированный бюджет Татарстана.

В итоге выработка на одного сотрудника комплекса увеличилась на 3,4% и составила 19 млн рублей. А выручка выросла на треть.

В Татарстане отмечен рост объемов добычи и переработки нефти, производства каучуков, резиновых шин и синтетических моющих средств. Достигнуты максимальные объёмы производства дизтоплива, керосинов и аммиачной селитры.

Улучшению ситуации помогло восстановление цен, в частности, на нефть и нефтепродукты, азотные удобрения и полиэтилен.

Правда, несмотря на то, что в целом есть рост выпуска продукции, прибыли, зарплаты и налоговых отчислений, по отдельным татарстанским предприятиям показатели ухудшились.