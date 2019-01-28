2019-01-28T15:36:26+03:00
Общество

Бизнес по-татарстански: вас могут спокойно выслушать за 300 рублей в час

Соответствующие объявления появились в интернете в январе текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На одном из сайтов бесплатных объявлений обнаружилось весьма любопытное предложение - житель Набережных Челнов Вадим Гиниятуллин предлагает услугу Слушателя.

- Тебе есть, что сказать, но не кому?! Позвони мне. Мы встретимся, и я тебя выслушаю, - зазывает клиентов Вадим.

Расценки у него, в принципе, невысокие - 300 рублей в час. За те же деньги, но уже не лично, а по телефону, жителей Казани готова выслушать некая Татьяна. Женщина также разместила соответствующее объявление в интернете.

- Вы оказались в сложной жизненной ситуации? У вас сложности в отношениях с близкими или с собой? Вам хочется поддержки? Или просто хочется с кем-то поговорить, поделиться, всего лишь просто выговориться. Смело обращайтесь. Вы говорите, я слушаю. Анонимно. Не психолог. Без интима, - объясняет свою деятельность Татьяна.

Судя по количеству просмотров этих объявлений, которое колеблется от 300 до 700, желающих выговориться немного. Однако не исключено, что у креативных предпринимателей все впереди.

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