2019-01-28T13:29:55+03:00
Авто

За 2018 год в Татарстане отремонтировали более 170 километров федеральных дорог

85% от их общего числа в республике приведены к нормативу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
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Как подсчитали в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», за прошедший 2018 год в Татарстане к нормативу было приведено 85% подведомственных федеральных дорог отремонтировало 170 км проезжей части.

Отмечается, что больше всего сил и ресурсов ушло именно на трассу М-7 «Волга». Там отремонтировали 14 участков общей протяженностью 97 км. Они находятся в Зеленодольском, Высокогорском, Актанышском и Елабужском районах.

Были реконструированы и два моста на этой же трассе: через суходол на 787 км и через реку Свияга на 757 км, а также путепровод через железную дорогу на 315 км автодороги Р-239 «Казань-Оренбург».

Кроме того, в целях повышения безопасности дорожного движения на участках трассы I-Б технической категории установили около 37 км ограждений, три светофора, а также 16,5 км линий искусственного освещения в населенных пунктах.

В 2019 году «Волго-Вятскуправтодор» планирует приступить к реконструкции участка трассы М-7 «Волга» на границе с Чувашией.

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