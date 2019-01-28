В Татарстане автоинспекторы помогли подзарядиться дальнобойщику из Белоруси

СЕГОДНЯ 14:39 2019-01-28T14:39:26+03:00

Автомобиль завели при помощи проезжавшего мимо грузовика. Фото: ГИБДД Татарстана

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Во время патрулирования 929 километра федеральной трассы М-7 "Волга" на территории Рыбно-Слободского района сотрудники спецбатальона ДПС ГИБДД МВД Татарстана - лейтенант полиции Дмитрий Сайкин и лейтенант полиции Роман Асхадуллин, увидели стоящую на обочине фуру "Вольво" с включенной аварийкой.

Оказалось, что белорусский дальнобойщик застрял на дороге из-за заглохшего двигателя - разрядились аккумуляторные батареи. Самостоятельно запустить мотор он не смог. Водитель начал замерзать в кабине - на улице был мороз за -30 градусов.

Офицеры обогрели дальнобойщика в салоне патрульной машины, отпоили горячим чаем и помогли подзарядить аккумулятор его фуры. Для этого они остановили проезжавший мимо грузовик. Двигатель "Вольво" в итоге завели при помощи пусковых проводов.

Дальнобойщик из Белоруси поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь и продолжил свой путь.

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