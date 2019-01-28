В 2018 году в Казани появилось в три раза больше хостелов

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-28T12:43:31+03:00

Городские гостиницы и отели могут принять почти 20 тысяч туристов

Изменить размер текста: A A

В мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» директор местного комитета по развитию туризма Дарья Санникова сообщила, что в городе за 2018 год количество хостелов выросло в три раза.

По ее словам, в предыдущем году в Казани появилось 10 хостелов, а в прошлом 30. При этом большинство начинают работать уже имея на руках свидетельства о прохождении официальной классификации.

В настоящий момент гостиничный фонд столицы Татарстана имеет 230 средств размещения (103 из них хостелы) – это 8,2 тысяч номеров. Всего город может разместить в них почти 20 тысяч туристов.

Напомним, в 2018 году Казань приняла на 14% туристов больше, чем в 2017-ом. Это 3,2 миллиона человек.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен