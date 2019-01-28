За январь в Казани выпало 142% от месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-28T12:08:23+03:00

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Зима в этом году выдалась по-настоящему снежной. Так, по словам заместителя руководителя исполкома Игоря Куляжева, с начала зимы в Казани выпало 115 миллиметров осадков, что составляет 60% от нормы.

Особенно снежным выдался январь, за месяц выпало 48 миллиметров осадков, или 142% от месячной нормы. Самыми снежными днями стали 24 и 25 января. В эти дни на очистку дорог от снега вышло 720 единиц техники.

- В этот период при температуре 27 градусов мороза шел сильный снег с ветром, при таких низких температурах, к сожалению, противогололедный материал срабатывает плохо, и как результат, местами на дорогах был снежный накат. Мы приняли все необходимые меры – провели дополнительную противогололедную обработку с увеличением нормативного количества материала. В результате в течение суток основные замечания были устранены, - пояснил Куляжев.

В целом с начала зимнего сезона с городских дорог вывезено 400 тысяч тонн снега, в том числе 85 тысяч тонн на прошлой неделе.