Торговый центр "Кольцо" в Казани все-таки лишится своего кольца
В 2019 году будет проведен открытый конкурс на лучший проект реконструкции здания
Фото: соцсети
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Известный казанский торговый центр "Кольцо", который найходится в самом центре города все-таки лишится своего кольца. Слухи об этом ходили уже давно, но сейчас об этом решении официально заявили на совещании в мэрии столицы Татарстана.
Известно, что в текущем году будет проведен открытый конкурс на лучший проект реконструкции здания. Новый внешний вид торгового центра должен соответствовать требованиям современных тенденций.
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