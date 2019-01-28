Торговый центр "Кольцо" в Казани все-таки лишится своего кольца

СЕГОДНЯ 12:28 2019-01-28T12:28:20+03:00

В 2019 году будет проведен открытый конкурс на лучший проект реконструкции здания

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Известный казанский торговый центр "Кольцо", который найходится в самом центре города все-таки лишится своего кольца. Слухи об этом ходили уже давно, но сейчас об этом решении официально заявили на совещании в мэрии столицы Татарстана.

Известно, что в текущем году будет проведен открытый конкурс на лучший проект реконструкции здания. Новый внешний вид торгового центра должен соответствовать требованиям современных тенденций.

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