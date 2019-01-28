"Рубин" проиграл норвежскому "Тромсе" на сборе в Турции

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-28T11:22:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Казанский "Рубин" продолжает готовиться к сезону на сборе в Турции. Накануне подопечные Курбана Бердыева провели товарищеский матч с норвежским клубом "Тромсе". Наставник казанцев вновь экспериментировал с составом. Так, место в воротах с первых минут занял Егор Бабурин. Получили свои шансы молодые защитники Абдуллин и Микушкин, а также форвард Сагитов. Появились в основе также Устинов, Калинин, Сорокин, Могилевец. Пантелеев, Акбашев и Байрамян.

Первый тайм проходил в равной борьбе. Моменты возникали у ворот обеих команд. Впрочем, голевой оказалась лишь одна атака. На 42 минуте футболист Ингебригтсен с острого угла поразил ворота Бабурина и вывел "Тромсе" вперед.

Во втором тайме на поле вышел уже другой состав "Рубина", но изменить ход матча казанцам так и не удалось. Счет на табло так и не изменился. 1:0 - победа норвежского "Тромсе".