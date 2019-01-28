Татарстан - один из самых безопасных регионов России

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-28T13:19:28+03:00

Об этом рассказали во время итоговой коллегии деятельности МВД республики

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В Казани прошла итоговая коллегия МВД Татарстана. На ней присутствовали зам Министра внутренних дел России Игорь Зубов и глава республиканского ведомства Артем Хохорин.

Так, по итогам 2018 года регион сохраняет свои позиции как один из безопасных субъектов России. Отмечено общее снижение зарегистрированных преступлений - на 5%. В результате на территории Татарстана было зафиксировано совершение 43 586 преступлений. Львиная доля которых (57%) – это посягательство на собственность граждан.

При этом отмечается снижение количество преступлений, совершенных против личности, - на 10%. А на 20% сократилось количество разбойных нападений, угонов же автомобилей стало меньше на 13%. Более 90% этих преступлений раскрыто.

Отмечается сокращение краж - на 30%, на 14,5% стало меньше и мошенничеств. Кроме того, согласно статистике МВД Татарстана, на 11% в республике сократилось количество убийств.

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