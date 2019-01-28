2019-01-28T11:44:37+03:00
Экономика

Региональные аэропорты и морские гавани: куда могут направить деньги вместо ВСМ Москва-Казань

Вопрос о возведении высокоскоростной магистрали должны решить до начала лета 2019 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет о 200 миллиардах рублей государственных денег.Речь идет о 200 миллиардах рублей государственных денег.
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Минфин России по поручению Президента страны Владимира Путина продолжает пересматривать проект строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва-Казани с точки зрения экономической целесообразности.

На сегодня стало известно, что в ведомстве посчитали деньги необходимые для ВСМ – 200 миллиардов рублей, государству лучше направить на другие проекты. Речь, в частности, идет о «Северном морском пути», «Морских портах России» и «Развитии региональных аэропортов и маршрутов». Сообщает «Коммерсант».

Напомним, до лета 2019 года в Правительстве России должны принять окончательное решение возведении ВСМ Москва-Казань. Дело в том, что к этому времени надо будет уже начать создавать необходимую для строительства инфраструктуру.

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