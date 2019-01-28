В 2018 году в Набережных Челнах на свет появилось на 1,5% меньше детей, чем в прошлом
28 января на совещании в мэрии Набережных Челнов начальник местного управления ЗАГС Равиля Зарипова сообщила, что в 2018 году в городе на свет появилось 7 263 ребенка. Это на 1,5% меньше, чем в предыдущем году.
При этом в Татарстане Набережные Челны на втором месте после Казани по рождаемости. На третьем - Альметьевск, а на четвертом – Нижнекамск.
- Наш город остается одним из городов в республике, где рождаемость всегда превышает смертность. Естественный прирост населения по результатам 2018 года составил 2691 человек, - подчеркнула Равиля Зарипова.
Она также отметила, что за последние 10 лет в Набережных Челнах более чем в два раза больше стали рожать двойняшек.
Было сообщено и то как горожане называли своих детей в 2018 году. Так, самыми популярными именами стали: Амир, Тимур, Данил, Артем, Карим, София, Алиса, Ясмина, Амина и Арина. В топ же самых редких попали: Лагерта, Мишель, Сельвина, Зола, Виорика, Паулина, Серж, Азарий, Рагнар, Набиль и Луис.