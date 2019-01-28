2019-01-28T11:07:26+03:00
Экономика

Казанское ООО «Роял тайм групп» решило стать банкротом

Причина – долг в 1,5 миллиарда рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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«Роял тайм групп» является одним из застройщиков и инвесторов закрытой игорной зоны «Азов Сити»«Роял тайм групп» является одним из застройщиков и инвесторов закрытой игорной зоны «Азов Сити»Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ООО «Роял тайм групп» из Казани подало иск о собственном банкротстве. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Татарстана. Причиной такого решения значится долг в размере 1,5 миллиардов рублей.

Напомним, что «Роял тайм групп» является одним из застройщиков и инвесторов закрытой игорной зоны «Азов Сити», которая была закрыта 31 декабря 2018 года. Известно, что инвесторы и организаторы этой игорной зоны не могут рассчитывать на компенсацию при ликвидации.

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