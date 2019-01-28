В Чувашии водитель сбежал с места ДТП, но оставил на дороге госномер своего авто

СЕГОДНЯ 13:50 2019-01-28T13:50:59+03:00

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В прошедшую субботу, 26 января, в чувашском городе Шумерля произошло ДТП. Там в час ночи автомобиль марки "Пежо" врезался в припаркованную иномарку "Рено". По инерции второй автомобиль врезался в третий - тоже "Рено".

Виновник аварии поспешил скрыться с места произошедшего, но оставил на дороге госномер своего авто, который попросту отвалился из-за удара.

- Госномер он для нас оставил. Нашли его, конечно, - сообщает УГИБДД Чувашии.

Водителем "Пежо" оказался 22-летний молодой человек. Свой побег с места ДТП он объяснил тем, что испугался.

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