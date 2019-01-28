Где в Казани 29 января будут отключать свет

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-28T10:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 29 января, в столице Татарстана вновь будут отключать свет. Как и в прошлые разы причина этого неудобства для горожан в плановом ремонте ЛЭП, оборудования трансформаторных подстанций и техобслуживании оборудования на сетях.

Так, с 8.00 до 17.00 обесточат дом №6 на улице Калинина. Всего на несколько часов – с 8.00 до 11.00, отключат по адресам: улица Гоголя, 10 и улица Карла Маркса, 62. А с 13.00 до 16.00 электричество пропадет в домах, расположенных по адресам: улица Бутлерова, 31, улица Маяковского, 17, 19, 23а, улица Некрасова, 38.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен