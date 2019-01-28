2019-01-28T10:14:51+03:00
Общество

В 2018 году жители Набережных Челнов чаще всего жаловались на ЖКХ и благоустройство

В Исполкоме города подвели огласили итоги работы с обращениями граждан
Олег ЛУГОВОЙ
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Также горожан волновали вопросы текущего и капремонта домов. Фото: metshin.ruТакже горожан волновали вопросы текущего и капремонта домов. Фото: metshin.ru
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28 января в мэрии Набережных Челнов на «деловом понедельнике» огласили данные о работе городских властей с обращениями граждан.

Так, по словам руководитель аппарата местного Исполкома Гульнар Ахметовой, в 2018 году было рассмотрено 9 175 обращений как в письменной форме, так и сделанных во время личного приема. При этом в предыдущем году их поступало больше – 11 839.

Анализ показал, что в последнее время жителей Набережных Челнов чаще всего волновали вопросы ЖКХ, благоустройства, текущего и капремонта домов, строительства и ремонта дорог, а также пешеходных дорожек, оборудования детских и спортивных площадок.

- Актуальными остаются вопросы организации работы городского пассажирского транспорта. Основную долю обращений составляют предложения и жалобы населения города на низкую культуру и качество обслуживания пассажиров частными перевозчиками, отказ водителей принимать социальные карты за проезд, – также отметила спикер.

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