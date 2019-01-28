2019-01-28T09:50:54+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в Татьянин день-2019 мошенники обокрали студентов-иностранцев

Все началось с предложения о бонусных баллах
Олег ЛУГОВОЙ
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По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Мошенники проявляют циничность не только по отношению к пенсионерам. Так в столице Чувашии в Татьянин день-2019 в свой праздник обманутыми оказались двое студентов-иностранцев.

25 января уроженцы одной из стран СНГ пришли в городскую полицию и рассказали, что стали жертвами мошенничества. По их словам, к ним на телефоны позвонили и сообщили о начислении бонусных баллов. После пошла обычная процедура. Студентов попросили назвать данные их банковских карт, что молодые люди и сделали. В итоге с их счетов аферисты списали почти 37 тысяч рублей.

- По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают в пресс-службе МВД Чувашии.

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