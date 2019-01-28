ВТБ в Татарстане предоставил бизнесу более 7 млрд рублей льготных кредитов

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-28T09:32:35+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам 2018 года ВТБ в Татарстане выдал 7,3 млрд рублей кредитов компаниям малого и среднего бизнеса в рамках программ государственной поддержки.

Наибольший объем кредитных средств – более 6 млрд рублей – предоставлен предприятиям агропромышленного комплекса по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ по ставке не более 5%. В рамках «Программы 1706» Министерства экономического развития РФ банк выдал 1,3 млрд рублей кредитов.

- Мы активно участвуем в реализации различных проектов с инструментами господдержки. В прошлом году банк заключил в регионе 70 кредитных соглашений по льготным программам, благодаря чему компании республики получили финансовую поддержку на привлекательных условиях. Это дает бизнесу дополнительные возможности для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики, - прокомментировала управляющий банком ВТБ в Республике Татарстан Марьям Давлетшина.