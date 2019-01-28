Стрельба в Казани во время ссоры таксиста с пассажирами: ранен один человек

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-28T09:22:12+03:00

Конфликт произошел на парковке одного из крупных магазинов стройматериалов

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ЧП произошло накануне вечером – около 16.00, в Ново-Савиновском районе Казани. Там на парковке крупного магазина стройматериалов «Леруа Мерлен» во время конфликта с участием четырех человек началась стрельба.

По предварительным данным, между собой не поладили три пассажира и подвозивший их таксист. Во время ссоры один из них достал пневматический пистолет и открыл стрельбу. Ранен человек – пассажир.

В итоге все, кто принимал участие в конфликте, были доставлены в ближайшее отделение полиции для разбирательства.

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