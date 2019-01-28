В Казани в реестре объектов культурного наследия - 563 здания
Объ этом рассказали в мэрии столицы Татарстана
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Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева рассказала, что в столице Татарстана 563 здания вошли в реестр объектов культурного наследия.
Среди этих оъектов - 119 имеют статус федерального значения, 376 - республиканского и 68 - местного.
- Исполком Казани внимательно следит за охраной каждого памятника культурного наследия, - заявила главный архитектор столицы Татарстана Татьяна Прокофьева.
Тем временем, в Казани продолжают выявлять новые объекты. Как здания культурного наследия поставлены в реестр исторических памятников Дом Сомова, Жилой дом XIX века на улице Меховщиков, 12.