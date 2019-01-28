В 2018 году Казань посетили 3,2 миллиона человек

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-28T08:43:29+03:00

Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии города

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Директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова рассказала, что в 2018 году Казань приняла на 14% туристов больше, чем в 2017 году. Их было 3,2 миллиона человек.

Это в 6 раз больше, чем в 2005 году, когда столица Татарстана принимала гостей в год своего 10000-летия.

Казань вошла в пятерку городов России, принявших за год более 3 миллионов человек.

На 65% стало больше иностранных туристов. Среди 251973 иностранцев были гости из Китая, Колумбии, Германии, Ирана и США.

Чаще всего прибывали гости в Казань на поездах (45%), самолетах (23,4%).