В 2018 году Казань посетили 3,2 миллиона человек
Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии города
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Директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова рассказала, что в 2018 году Казань приняла на 14% туристов больше, чем в 2017 году. Их было 3,2 миллиона человек.
Это в 6 раз больше, чем в 2005 году, когда столица Татарстана принимала гостей в год своего 10000-летия.
Казань вошла в пятерку городов России, принявших за год более 3 миллионов человек.
На 65% стало больше иностранных туристов. Среди 251973 иностранцев были гости из Китая, Колумбии, Германии, Ирана и США.
Чаще всего прибывали гости в Казань на поездах (45%), самолетах (23,4%).
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