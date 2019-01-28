2019-01-28T12:42:04+03:00
Общество

В Казани на охрану поставили 10 зданий, объявленных культурным наследием

Об итогах работы комиссии по застройке исторического центра рассказали в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева рассказала о том, что в 2018 году были отмечены, как объекты культурного наследия 10 исторических зданий. За 2018 год за счет бюджета Татарстана и частных инвесторов были проведены ремонтно-восстановительные работы на таких памятниках, как Дом Шамиля (конец XIX века), Дом Лисицина-Емелина, во флигеле которого родился певец Федор Шаляпин, Лестница в Ленинском саду, Здание Шамовской больницы.

Исполком Казани подготовил 12 зданий по сохранению объектов культурного наследия.

Также в городе выдано 8 разрешений на проведение восстановительных и реставрационных работ по сохранению памятников.

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2018 году в Казани появилось в три раза больше хостелов
Торговый центр "Кольцо" в Казани все-таки лишится своего кольца
За январь в Казани выпало 142% от месячной нормы осадков
Региональные аэропорты и морские гавани: куда могут направить деньги вместо ВСМ Москва-Казань
"Рубин" проиграл норвежскому "Тромсе" на сборе в Турции
Казанское ООО «Роял тайм групп» решило стать банкротом
В 2018 году в Набережных Челнах на свет появилось на 1,5% меньше детей, чем в прошлом
Где в Казани 29 января будут отключать свет
В 2018 году жители Набережных Челнов чаще всего жаловались на ЖКХ и благоустройство
В Чебоксарах в Татьянин день-2019 мошенники обокрали студентов-иностранцев
ВТБ в Татарстане предоставил бизнесу более 7 млрд рублей льготных кредитов
Стрельба в Казани во время ссоры таксиста с пассажирами: ранен один человек
В 2018 году Казань посетили 3,2 миллиона человек
В Казани в реестре объектов культурного наследия - 563 здания
В понедельник в Татарстане ожидается метель
В 2019 году в Татарстане построят 105 спортплощадок и 9 врачебных амбулаторий
В Казани спасатели помогли ребенку, застрявшему ногой между деревьев
В центре Казани загорелось здание, которое ремонтируют после пожара двухмесячной давности
УНИКС в гостях уступил «Нижнему Новгороду»