В Казани на охрану поставили 10 зданий, объявленных культурным наследием

СЕГОДНЯ 08:28 2019-01-28T12:42:04+03:00

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Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева рассказала о том, что в 2018 году были отмечены, как объекты культурного наследия 10 исторических зданий. За 2018 год за счет бюджета Татарстана и частных инвесторов были проведены ремонтно-восстановительные работы на таких памятниках, как Дом Шамиля (конец XIX века), Дом Лисицина-Емелина, во флигеле которого родился певец Федор Шаляпин, Лестница в Ленинском саду, Здание Шамовской больницы.

Исполком Казани подготовил 12 зданий по сохранению объектов культурного наследия.

Также в городе выдано 8 разрешений на проведение восстановительных и реставрационных работ по сохранению памятников.