В понедельник в Татарстане ожидается метель
По данным гидрометцентра Татарстана 28 января, в понедельник, в республике ожидается облачность с прояснениями. Местами возможен небольшой снег и метель. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер от умеренного до сильного, местами порывами до 15-17 метров в секунду.
Минимальные температуры воздуха ночью ожидаются от 13 до 18 градусов ниже нуля, при прояснениях до 23 градусов мороза. Максимальные температуры воздуха днем составят от 7 до 12 градусов ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.
В Казани днем будет также облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит от 8 до 10 градусов ниже нуля.
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