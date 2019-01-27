В понедельник в Татарстане ожидается метель

СЕГОДНЯ 18:31 2019-01-27T18:31:20+03:00

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По данным гидрометцентра Татарстана 28 января, в понедельник, в республике ожидается облачность с прояснениями. Местами возможен небольшой снег и метель. Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер от умеренного до сильного, местами порывами до 15-17 метров в секунду.

Минимальные температуры воздуха ночью ожидаются от 13 до 18 градусов ниже нуля, при прояснениях до 23 градусов мороза. Максимальные температуры воздуха днем составят от 7 до 12 градусов ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.

В Казани днем будет также облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит от 8 до 10 градусов ниже нуля.