В 2019 году в Татарстане построят 105 спортплощадок и 9 врачебных амбулаторий

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-27T17:18:50+03:00

В рамках реализации программ строительства социально-культурных объектов на 2019 год в Татарстане построят 105 универсальных спортивных площадок. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В рамках реализации программ строительства социально-культурных объектов на 2019 год в Татарстане построят 21 сельский клуб, 11 зданий исполкомов поселений, 105 универсальных спортивных площадок и 8 блочных модульных лыжных баз. Об этом накануне на республиканском совещании в Доме Правительства республик сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Также запланировано строительство 45 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 врачебных амбулаторий и одного офиса врача общей практики и участкового педиатра в Казани.

Также на стадии межведомственного согласования сейчас находится проект строительства 22 блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения, сообщили в пресс-службе ведомства.