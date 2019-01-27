В Казани спасатели помогли ребенку, застрявшему ногой между деревьев

СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-27T14:04:35+03:00

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Накануне днем в Казани, на одной из детских площадок на улице Мусина произошел инцидент. Как сообщает пресс-служба МЧС Татарстана, у 10-летнего мальчика застряла нога между двумя стволами деревьев.

Прибывшие на место происшествия спасатели освободили зажатую ногу ребенка при помощи ручного гидравлического инструмента, затем оказали первую медицинскую помощь помощь. После этого мальчика передали родителям.

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