2019-01-27T12:37:09+03:00
Происшествия

В центре Казани загорелось здание, которое ремонтируют после пожара двухмесячной давности

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности во время огневых работ
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пожар 26 ноября 2018. Пресс-служба МЧС Татарстана.Фото: пожар 26 ноября 2018. Пресс-служба МЧС Татарстана.
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Утром 27 января в Казани, из-под кровли административного здания №22 на улице Университетской, повалил дым.

Прибывшие на место спасатели установили, что на крыше четырехэтажного здания горит утеплитель. Причем здание не эксплуатировалось, так как было на реконструкции после пожара, произошедшего два месяца назад, 26 ноября прошлого года.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра. Четверо рабочих вышли самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений и не пострадали.

– Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, - сообщили в пресс-службе МЧС.

Напомним, в ноябре предварительной причиной пожара было короткое замыкание. Тогда огонь охватил площадь около 400 квадратных метров.

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