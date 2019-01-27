2019-01-27T11:19:42+03:00
Спорт

УНИКС в гостях уступил «Нижнему Новгороду»

Матч закончился со счетом 91:85
Наиля ГАЛИМОВА
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Самым результативным игроком в составе УНИКСе стал Эрик Макколлум.Самым результативным игроком в составе УНИКСе стал Эрик Макколлум.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский УНИКС в гостях уступил «Нижнему Новгороду» в матче Лиги ВТБ.

Казанцы начали игру в следующем составе: Мелвин Эджим, Трентон Локетт, Эрик Макколлум, Артем Клименко и Евгений Колесников. УНИКС активно начал и за первые шесть минут хозяева набрали всего два очка. Однако нижегородцы перестроились и концовка осталась за ними – 13:12.

Во второй четверти УНИКС вернул преимущество себе – 31:38. Решающим в матче стал третий отрезок, в котором нижегородцы выиграли со счетом 38-25. И заключительная десятиминутка, несмотря на старания казанцев, осталась за хозяевами.

Самым результативным игроком в составе УНИКСе стал Макколлум, набравший 18 очков. В следующем матче 30 января казанцы в гостях сыграют с петербургским «Зенитом» в рамках Еврокубка. Начало матча назначено на 20:00.

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