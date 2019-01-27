В Казани на пожаре в многоквартирном доме спасли шесть человек
Накануне поздним вечером в жилом многоквартирном доме на улице Латышских Стрелков в Советском районе Казани произошел пожар.
Когда спасатели прибыли на место, соседи сообщили о задымлении на 8 этаже 10-тиэтажного дома. Также очевидцы сказали, что в горящей квартире, возможно, находится человек, и дым стал проникать в квартиры повыше.
В квартире горела мебель в коридоре, прихожей и входная дверь, поэтому мужчина, находившийся там, был отрезан от выхода огнём и дымом. Пожарные, сбив пламя, вынесли пострадавшего и передали медикам.
Кроме того, с этажей расположенных выше, были спасены ещё пять жильцов, отрезанных от путей эвакуации. Площадь открытого горения составила 3 квадратных метра, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
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