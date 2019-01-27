2019-01-27T10:03:56+03:00
Спорт

«Ак Барс» уступил на своем льду челябинскому «Трактору»

Матч завершился со счетом 1:2
Наиля ГАЛИМОВА
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За пять минут до конца основного времени форвард «барсов» Джастин Азеведо отыграл одну шайбу.За пять минут до конца основного времени форвард «барсов» Джастин Азеведо отыграл одну шайбу.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский «Ак Барс» проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ челябинскому «Трактору» со счетом 1:2.

Первыми в игре отличились гости в середине стартового периода. Защитник челябинской команды Кристиан Томас откликнулся на пас партнера и переиграл вратаря казанцев Владислава Подъяпольского.

Во втором отрезке матча зрители голов не увидели. Зато в третьем периоде свою вторую шайбу за матч забросил Томас. На этот раз «Трактор» реализовал численное преимущество. За пять минут до конца основного времени форвард «барсов» Джастин Азеведо отыграл одну шайбу, но в овертайм казанцы перевести игру не сумели.

После поражения от «Трактора» команда Зинэтулы Билялетдинова опустилась на четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче «Ак Барс» сыграет 29 января на «Татнефть Арене» против «Автомобилиста».

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