2019-01-27T08:57:33+03:00
Спорт

Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в 17-ый раз подряд

Матч закончился со счетом 3:1
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань».Фото: пресс-служба ВК «Зенит-Казань».
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«Зенит-Казань» дома обыграл московское «Динамо». Эта победа стала для татарстанской команды 16-ой подряд в нынешнем чемпионате России.

В начале первого сета казанцы немного дольше входили в игру и гости смогли уйти в небольшой отрыв – 5:2. Но все же отрезок остался за хозяевами – 25:20. Во втором сете «Зенит» также оказался сильнее москвичей – 25:21. Однако в третьем отрезке волевую победу одержало «Динамо» – 22:25.

Четвертый сет стал самым напряженным в матче, но победа вновь досталась казанцам со счетом 25:21. Таким образом, «Зенит-Казань» обыгрывал московское «Динамо» в различных турнирах 17 раз подряд.

Самым результативным игроком матча стал Михайлов, набравший 21 очко. В следующем матче 29 января «Зенит-Казань» дома примет бельгийский «Кнак» в матче Лиги чемпионов. Начало игры назначено на 19:00

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