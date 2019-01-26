2019-01-26T18:43:47+03:00
Общество

В Татарстане пенсионерка поверила аферистам и потеряла более 200 тысяч рублей

Женщина поверила, что ей полагаются выплаты за ранее купленные БАДы
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего женщина потеряла 232 тысячи.Всего женщина потеряла 232 тысячи.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратилась 77-летняя жительница Казани. Она рассказала, что попалась на уловку мошенников. По словам пенсионерки, в период с 6 декабря 2018 года по 23 января 2019 года неизвестные звонили ей на сотовый телефон и сообщили, что ей полагаются компенсационные выплаты за ранее приобретенные БАДы.

Обрадовавшись неожиданной прибыли, она выполнила все указания злоумышленников. Ничего не подозревая, доверчивая женщина перевела аферистам 232 тысячи рублей. Однако никаких выплат она не получила, а телефоны, по которым звонили злоумышленники были отключены.

- Лишь, когда мошенники перестали выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой преступления и обратилась с заявлением в полицию, - сообщили в пресс-службе татарстанской полиции.

Сотрудники полиции смогли установить, что абонентские номера преступников зарегистрированы в Воронежской и Тульской областях.

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