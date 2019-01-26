2019-01-26T16:30:17+03:00
Общество

В Татарстане прогнозируют метель и до 28 градусов мороза

Порывы ветра будут достигать 17 м/с
Владимир КРУПСКИЙ
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На дорогах гололедица.На дорогах гололедица.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В ближайшие сутки характер погоды на территории Татарстана не изменитя. Так, 27 января в республике ожидаются усиления юго-восточного ветра порывами до 15-17 м/с. Местами пройдет небольшой снег, днем в отдельных районахТатарстана прогнозируется метель.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 18 до 23 градусов мороза. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до 28 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее - примерно 11-16 градусов со знаком "минус". На дорогах гололедица.

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