В 2018 году в Татарстане от отравления алкоголем погибли 187 человек

СЕГОДНЯ 17:29 2019-01-26T17:29:22+03:00

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В прошлом году в Татарстане зарегистрировано 547 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это почти на 22% больше, чем в 2017-м, когда насчитывалось 697 отравлений.

Основная доля отравившихся – лица в возрасте 18 лет и старше – 89,9%. На подростковое население (15-17 лет) приходится – 4,8%, на детское население (0 – 14 лет) – 5,3%. Мужское население составляет 80,8%.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана, в структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом – 78,6%, спиртом неуточненным – 11% (из них на суррогаты алкоголя приходится 30%), отравления метанолом составили 7,9%, 2-пропанолом – 1,6% и другими спиртами – 0,9%.

Показатель смертности от острых отравлений алкогольсодержащей продукцией за 2018г. составил 4,8 на 100 тысяч населения. Если точнее, то от алкоголя умерли 187 человек. Для сравнения в 2017 году от отравления спиртным погибли 262 человека.