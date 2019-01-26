Проект «Одна школа – одна страна» стартовал в столице Татарстана

СЕГОДНЯ 15:46 2019-01-26T15:46:32+03:00

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Накануне в Казани стартовала образовательная программа по повышению престижа рабочих профессий и совершенствованию профориентации «Одна школа – одна страна». На неделе подготовки к мировому чемпионату по стандартам WorldSkills представители WorldSkills International посетили ряд казанских школ и провели уроки профессиональных компетенций.

В проекте примут участие 57 учебных заведений Казани. За каждой из них закреплены одна или две отдельных страны. Во время проведения мирового чемпионата участники из закрепленных стран посетят эти школы для культурного и профессионального обмена, сообщает пресс-служба оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

- Мы уверены, что проект «Одна школа – одна страна» подарит представителям делегаций и казанским школьникам незабываемые впечатления, благодаря которым они почувствуют, насколько важна роль навыков в современном мире и окунутся в атмосферу международной культуры, – отметил Президент WorldSkills International Саймон Бартли.