В Казани отец избил своего сына
Пострадавшего госпитализировали
Потерпевший пришел домой пьяным и вел себя агрессивно.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В городскую больницу с ушибом головного мозга и переломами был госпитализирован 43-летний житель Казани. Об этом дали знать полицейским, которые смогли выяснить, что побои потерпевшему нанес его собственный отец.
Как выяснили полицейские, ранее судимый пострадавший пришел домой в нетрезвом состоянии и вел себя агрессивно. В какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора, в ходе которой пенсионер и нанес сыну побои.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого уже задержали.