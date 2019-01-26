В Казани отец избил своего сына

СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-26T14:33:21+03:00

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В городскую больницу с ушибом головного мозга и переломами был госпитализирован 43-летний житель Казани. Об этом дали знать полицейским, которые смогли выяснить, что побои потерпевшему нанес его собственный отец.

Как выяснили полицейские, ранее судимый пострадавший пришел домой в нетрезвом состоянии и вел себя агрессивно. В какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора, в ходе которой пенсионер и нанес сыну побои.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого уже задержали.