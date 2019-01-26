2019-01-26T12:50:44+03:00
Общество

В Татарстане в 2018 году произвели почти 1,5 миллиарда яиц

По сравнению с 2017 годом их количество выросло на 17%
Владимир КРУПСКИЙ
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В Татарстане впервые произвели более миллиарда яиц.В Татарстане впервые произвели более миллиарда яиц.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов рассказал об итогах прошлого года. В целом, цифры получились положительными.

Так, удалось произвести 521 тысячу тонн мяса и птицы, а это на 2% больше, чем в 2017-м. Валовый надой молока составил 1 милион 848 тысяч тонн с ростом чуть более 1%.

Наибольший прирост оказался по яичному птицеводству - 17%. В 2018 году произвели 1,4 миллиарда штук яиц.

- По производству яиц впервые в республике преодолели рубеж в 1 миллиард штук, - уточнил Марат Ахметов. - За три года рост на 29%.

По словам Ахметова, сейчас в республике в наличии 1 миллион 12 тысяч голов крупного рогатого скота.

- При этом численность коров в республике сохранили на уровне прошлого года (354 тысяч голов). По поголовью свиней сработали с ростом на 2%, птицы - 18,2 миллионов, что на 1 миллион голов больше, - уточнил Марат Ахметов.

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