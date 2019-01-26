Более 10 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за минувшие сутки

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-26T11:31:21+03:00

Уборка снега продолжится и сегодня. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Улицы Казани продолжают чистить от снега. Прошедшая накануне метель добавила работы коммунальщикам. Так, только за минувшие сутки с улиц Казани вывезли 10242 тонны снега.

К уборке города были привлечены 493 дорожных рабочих и 668 единиц специальной техники, в том числе 138 комбинированных дорожных машин, 18 снегопогрузчиков, 126 тракторных щеток, 26 грейдеров, 82 фронтальных погрузчика, 51 МКСМ «Барсик», 208 самосвалов и другие виды техники.

На дорогах Казани за сутки было использовано 935 тонн противогололедных материалов, в том числе 160 тонн реагента и 775 тонн пескосоляной смеси.

Сегодня днем на уборку улиц выйдут 374 дорожных рабочих и 304 единицы специальной техники, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани.