Пенсионер из Татарстана пытался купить "Тайоту" и потерял 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-26T10:35:49+03:00

Только после перевода денег мужчина понял, что попал на уловку мошенника. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В полицию обратился 70-летний житель Казани. Он рассказал, что хотел купить легковой автомобиль. В интернете он наткнулся на объявление о продаже "Тайоты". Оно приглянулось пенсионеру.

Мужчина связался с продавцом, который сообщил, что необходимо внести залог в размере 90 000 рублей за автомобиль, чтобы в ближайшие дни оформить сделку по приобретению транспортного средства.

- Мошенник сообщил реквизиты своей банковской карты. Ничего не подозревая, мужчина выполнил все действия злоумышленника. Однако в скором времени телефон продавца объявления оказался недоступен. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился за помощью в полицию, - сообщили в пресс-службе МВД РТ. .

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пока удалось установить, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Московской области.