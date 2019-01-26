Татарстанцы стали реже попадать под поезда

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-26T09:50:57+03:00

В 2018 году на железной дороге пострадали 45 человек. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Изменить размер текста: A A

В прошлом году на территории Казанского региона Горьковской железной дороги пострадали 45 человек. 25 из них погибли. Если сравнить с данными 2017 года, то количество несчастных случаев сократилось. Так, годом ранее на железной дороге пострадали 52 человека, 37 из которых погибли.

Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах перед движущимся поездом (93%), попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее (1%), в 6% причиной травмирования послужило поражение электротоком.

Число случаев детского травматизма в 2018 году сократилось на 40%. За прошедший год 3 несовершеннолетних получили травмы, в 1 случае – несовместимые с жизнью (в 2017 году травмировано 5 подростков, 4 – смертельно).