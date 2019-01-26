Новый комплекс по сортировке мусора появится в Казани до 2022 года

СЕГОДНЯ 09:03 2019-01-26T09:03:51+03:00

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Тема сбора, вывоза и сортировки мусора остается одной из самых злободневных для Казани. Меж тем, по словам заместителя руководителя Исполкома Искандера Гиниятуллина, в столице Татарстана сохранится существующая схема сбора и вывоза отходов, состоящая из двух этапов: мусоровозы везут отходы с контейнерных площадок на мусороперегрузочные станции, расположенные на улицах Родины и Васильченко. Здесь отходы сортируются, крупный мусор измельчается, неотсортированные остатки прессуются и направляются на полигоны на улице Химическая и «Восточный».

Кроме того, Гиниятуллин отметил, что к 2022 году планируется построить экотехнопарк с современной автоматической мусоросортировочной станцией и производственными линиями, перерабатывающими широкий спектр вторсырья.

Кроме того, к этому времени в западной зоне должен быть построен завод для термического обезвреживания оставшихся после сортировки отходов.