Новый комплекс по сортировке мусора появится в Казани до 2022 года
Тема сбора, вывоза и сортировки мусора остается одной из самых злободневных для Казани. Меж тем, по словам заместителя руководителя Исполкома Искандера Гиниятуллина, в столице Татарстана сохранится существующая схема сбора и вывоза отходов, состоящая из двух этапов: мусоровозы везут отходы с контейнерных площадок на мусороперегрузочные станции, расположенные на улицах Родины и Васильченко. Здесь отходы сортируются, крупный мусор измельчается, неотсортированные остатки прессуются и направляются на полигоны на улице Химическая и «Восточный».
Кроме того, Гиниятуллин отметил, что к 2022 году планируется построить экотехнопарк с современной автоматической мусоросортировочной станцией и производственными линиями, перерабатывающими широкий спектр вторсырья.
Кроме того, к этому времени в западной зоне должен быть построен завод для термического обезвреживания оставшихся после сортировки отходов.