За загрязнение реки Цильна прокуратура Татарстана возбудила дело

СЕГОДНЯ 19:38 2019-01-25T19:38:16+03:00

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В Дрожжановском районе Татарстана сотрудники прокуратуры вместе с экологами провели проверку биологических очистных сооружений МУП «Перспектива» в селе Старое Дрожжаное.

Выяснилось, что оттуда в реку Цильна идет сброс сточных вод, которые имели превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. При этом, в частности, МУП «Перспектива» не приняло меры по обезвреживанию сбросов в реку, чем оказывает токсикологическое и химическое воздействие на водный объект.

- По результатам проверки в отношении виновного должностного лица – директора МУП «Перспектива» возбуждено административное дело по статье «нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водный объект», - сообщают в прокуратуре Татарстана. - Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой района.

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