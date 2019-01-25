В США обновленный бомбардировщик Ту-22М3, который собирают в Казани, назвали «смертельной угрозой»
В США старший аналитик Национального института государственного управления Марк Шнайдер назвал обновленный российский бомбардировщик Ту-22М3 «смертельной угрозой». В частности, он считает, что США придется учитывать это как минимум еще 20 лет.
В своей статье Шнайдер высоко оценил модернизированный бомбардировщик и его возможности борьбы против наземных целей и кораблей. Отметил он, правда, и проблемы с незаметностью ТУ-22М3.
- Во время холодной войны советский бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, в НАТО обозначаемый как Backfire, был одной из наиболее серьезных угроз для авианосных ударных групп военно-морских сил США. Недавняя, усовершенствованная версия Ту-22М3М обладает более серьезными возможностями практически во всех областях, кроме незаметности, - пишет аналитик.
Отметим, обновленный бомбардировщик создавался на казанском авиационном заводе. Он оснащен сверхбыстрыми ракетами большой дальности с ядерными и обычными боеголовками.