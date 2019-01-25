Двух татарстанцев за мошенничество с обналичиванием денег на 8,6 миллиона рублей приговорили к колонии

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-25T17:42:03+03:00

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50-летнего жителя Бавлов и 40-летнего казанца признали виновными в особо крупном мошенничестве.

Этот криминальный дуэт с 2016 по 2017 год умудрился похитить ООО «Альянс Групп» более 8,6 миллиона рублей. Сделали они это под предлогом оказания услуг по обанличиванию средств организации.

Деньги были перечислены на счета подконтрольных осужденным фирм и индивидуальных предпринимателей, а после похищены. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования его фигуранты частично возместили причиненный ими ущерб на сумму в 1,2 миллиона рублей.

- В итоге суд приговорил жителей Бавлов и Казани к 3,5 годам и 4 годам колонии общего режима соответственно, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Также был удовлетворен иск потерпевшей стороны о получении с осужденных возмещения ущерба. В счет него обращено взыскание на принадлежащий одному из соучастников автомобиль Land Rover стоимостью 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.